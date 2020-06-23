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馬場浮世繪——馬會正招募新賽事見習學員

2020-06-23 列印
　　馬會由即日起至七月二十四日，將招募新一屆賽事見習學員，屬有志投身賽馬事業的青少年的良好機會。投考人士只須年滿十五歲及完成中三或以上課程，性格積極進取，做事專注及勤奮，並且熱愛體育運動，便合資格應徵。馬會將從中挑選具潛質者，先安排入住體驗營，再按表現取錄二十五人，申請者毋須具備策騎經驗。

馬場浮世繪

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