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馬場浮世繪——陳南祿坐正利子厚任副主席

2020-06-23 列印
　　周永健因昨日年滿七十歲，按馬會規例須退出董事局，故此由昨日開始，原任副主席的陳南祿已接任成為第二十五屆馬會主席。而馬會為感謝周永健過去十八年來對董事局的卓越貢獻，已邀請他做名譽董事。

　　而陳南祿出任主席後，副主席職位亦於昨日起由利子厚接替。

馬場浮世繪

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