﻿輝灑自如——期待完美結局

前天父親節日賽後，筆者到薄餅店領取外賣回家聚餐，放眼所見幾乎全部食肆都座無虛席，更有長長的人龍在等候入座，新聞也報道單是這天本港的餐飲營業額，可以達到三億元之多。生意轉旺的原因，自然是因為限聚令逐步放寬，大家都放心外出用膳，而到底下一輪七月五日的公佈會如何？我相信就連馬會也在拭目以待。



周日賽事是室內限聚令放寬無上限後的首個賽事天，特地走訪了各個廂房看看熱鬧情況，人流增多之餘，大家的熱情也都回來了。



賽馬從來是一個群體才熱鬧的活動，熱鬧對於下注的熱情也會提升，獨賭怎樣也不會太起勁。假如七月五日真的取消限聚令，兩個馬場便可趕及在煞科戰重開予公眾，我相信將可締造本季的最高潮，雖然現時馬季唞暑期已愈來愈短，不過馬迷對於開鑼和煞科兩個大日子仍是非常重視，俗語有云好頭好尾，大家都希望可以有一個完美的結局。



朱鎮輝