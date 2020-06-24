重點出擊——嶺寶峯形勢有利

列陣第五場四班一千米的「嶺寶峰」，誰也知道其評分已大幅下調至有利水平，但問題是本身性能狹窄，獨沽一味擅長谷草一千，今季牠在總場次526跑嫌長的谷草千二，負於幾匹季內當銳的谷草份子，根本是賺盡當晚大利內疊前置的跑道偏差，賽績實在談不上好！之後兩仗，此駒增程角逐田草千四，顯然是徐雨石為求穩得頭馬而多減幾分。



筆者向來認同場地偏差對勝負帶來影響，但唯獨谷草一千的模式較任何路程都要穩定，普遍有利沿途一二疊前置，勝負關鍵就在於此！而回看最近兩仗，幸運之神並無眷顧「嶺寶峯」，連番抽外檔起步，根本無從發揮，上仗賽後更遭小組問話，筆者認為這是形勢使然，即使強配潘頓亦無力化腐朽為神奇。但上仗在改為留前鬥後之下，竟也所負不遠，今仗檔位內移，形勢由差轉好，筆者決定投下信心一票。



安西教練



