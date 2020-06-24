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健談馬事——黃金甲打疊向好

2020-06-24 列印
　　第七場二班一六五○米。雖然好肯定「黃金甲」跑泥地的能力高過草地，然而並非差距太大，上季跑同程曾入位，確定谷草一樣得。今次乘新勝氣勢改配陳嘉熙，不用負重磅，遇到少前置馬形勢，抽二檔又會易騎，可博打疊向好。

  第九場二班千二米。「禾道駒」谷草能力強，曾壓倒「載譽歸來」，前仗則輸畀「君達星」，一再交出極強勁表現。今場對手有半數唔算銳，更難得有多匹快馬在陣，降低出現偏慢步速的可能性，對其中置後上跑法，唔敢講有絕對優勢，起碼唔會蝕形勢。

子健

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