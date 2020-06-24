健談馬事——黃金甲打疊向好

第五場「駿爵士」上次眼見影贏「南區寶」，結果判輸，賽後方嘉柏要求重看終點相片。姑勿論投注者如何不甘，上回派彩已作實，多講亦無用。今次相隔三周，兩駒又再遇，仇人見面份外眼紅，預料必有惡鬥。今場快馬不算多，按理以「南區寶」早段的速度應可照樣搶欄，跑法仍然着數。始終「駿爵士」為後上型，跑最短途肯定較為輸蝕；若果要捧場的話，筆者依然票投「南區寶」。 第九場「知道必勝」 自從均速變後追之後，演出愈來愈進步。上次雖然不敵今次又同場的「明駿之星」，一來檔位不及對手理想，再者當晚大利前置馬匹，此駒才力追不及。今次兩駒再遇，負磅拉闊至十六磅之餘，前駒更找來莫雷拉操刀，已有能力反先對手，贏馬而...

2020-06-24