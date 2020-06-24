勝在有方——發財福星搶放出半冷

「精算齊同」雖已六歲，但勝在忠心而跑法機動，仍可像上季尾般打疊好。
方駿暉
一名中文大學女生與同居男友涉嫌參與逾三億元洗黑錢勾當，昨天被警方拘捕。警方指兩人過去七個月內涉嫌利用自己的銀行帳戶，收取不明來歷的巨款，總數高達三億六千多萬元，涉觸犯「洗黑錢」罪行，兩人帳戶內五十萬元...
2020-06-24
中印邊境談判有新進展，據印媒引述印度政府消息指，兩國軍方高層周一會晤十一小時後，雙方同意從邊界撤軍。而中方外交部就指，中印軍長級會晤均同意推動事態降溫。同日印媒報道，印度一輛滿載重型設備的貨車試圖通過...
2020-06-24
北韓因不滿脫北者從南韓散播反朝傳單而令兩韓關係陷入緊張，不料周二又有脫北者團體無視南韓統一部禁令，在兩韓非軍事區內的坡州，利用氦氣球向北韓發放五十萬份傳單。南韓統一部對脫北者團體試圖散佈反朝傳單深表遺...
2020-06-24
九龍塘指標豪宅畢架山一號，區內名校林立，以下為大家帶來一個地下連花園單位，實用面積1456方呎，設4房1套。全屋亮麗舒適，賣點之一是相連3500方呎翠綠花園，讓住戶在鬧市中盡享綠意。 九龍塘畢...
2020-06-24
美國白宮貿易顧問納瓦羅指中美貿易協議已經「告吹」，消息觸發杜指期貨曾瀉逾400點，隨後他與美國總統特朗普分別澄清有關說法被誤解，特朗普更稱兩國貿易協議「完好無缺」，投資者緩解對貿易協議破裂的擔憂，帶動...
2020-06-24
曼城英超重啟即氣勢如虹，上周先三球淨勝阿仙奴，周一又5:0炒般尼。尚差五分便首奪英超錦標的紅軍也不敢怠慢，以免夜長夢多，領隊高普和隊長佐敦軒達臣都下令，今晚地頭對水晶宮精銳盡出不勝無歸！（Now621、4K 611台周四凌晨3:15直播） 曼城在復賽後取得兩連勝，勢如破竹。相反，一哥利物浦周日英超復賽首戰僅作客0:0悶和拖肥糖，雖然領先優勢仍多達二十分，但今仗再吃悶棍的話，下輪造訪藍月前氣勢盡失。隊長佐敦軒達臣立即下令今場要拚命重返勝軌：「水晶宮上周六（作客2:0勝般尼茅夫）表現十分出色，今仗肯定十分難踢，所以大家一定要使出渾身解數。我們上仗在敵軍心腹地帶做得不好，今次一定...
2020-06-24
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
懷第二胎的陳凱琳（Grace）昨日踏入29歲，她亦趁生日發放一輯穿上裸色孕婦貼身衣着靚相益Fans，而她的老友龔嘉欣則在社交網，分享聯同陳凱琳的50歲老公鄭嘉穎父子及譚凱琪等，齊陪壽星女打邊爐慶生的相...
2020-06-24
根據政府統計處2019年的統計數字指出，本港約有360萬名市民擁有醫療保險，當中約100萬人只依靠僱主所提供的公司醫療保障，佔整體人口約16%。然而公司醫保未必能全數保障您的醫療所需。 香港保險業聯會...
2020-06-24
第五場「駿爵士」上次眼見影贏「南區寶」，結果判輸，賽後方嘉柏要求重看終點相片。姑勿論投注者如何不甘，上回派彩已作實，多講亦無用。今次相隔三周，兩駒又再遇，仇人見面份外眼紅，預料必有惡鬥。今場快馬不算多，按理以「南區寶」早段的速度應可照樣搶欄，跑法仍然着數。始終「駿爵士」為後上型，跑最短途肯定較為輸蝕；若果要捧場的話，筆者依然票投「南區寶」。 第九場「知道必勝」 自從均速變後追之後，演出愈來愈進步。上次雖然不敵今次又同場的「明駿之星」，一來檔位不及對手理想，再者當晚大利前置馬匹，此駒才力追不及。今次兩駒再遇，負磅拉闊至十六磅之餘，前駒更找來莫雷拉操刀，已有能力反先對手，贏馬而...
2020-06-24