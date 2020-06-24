勝在有方——發財福星搶放出半冷

「發財福星」季初首次跑千四米得亞軍，原來水準甚高，鄰近對手如「達心星」和蹄下敗將「精彩千里」其後均能勝。本身贏完新馬錦標後，前仗小休復出，初到谷草便增程跑一哩，以中等偏快步速領放，頭三段交出1分15秒64，總時間比同晚之三、四班還要快，難怪被彈開之蹄下敗將「醉醒神」，再出增程跑千八也補中，實力比早前兩勝三班此程之「熱血鬥士」有過之而無不及。 但剛戰初跑三班賽則走樣，快步速跟跑後直路潰敗，差到不似真。可能剛滿四歲之英國PPG精英尚處反覆期，不足為據。今次快馬減少，預期可像贏馬時般獨自貼欄領放，即使體重急跌，但在此水平也曾入Q，換上馬房愛將巫顯東可放到出半冷。



「精算齊同」雖已六歲，但勝在忠心而跑法機動，仍可像上季尾般打疊好。



方駿暉



