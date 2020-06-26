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馬場浮世繪——寶塚紀念賽日轉播來港受注

2020-06-26 列印
  香港賽馬會將於本周日轉播日本阪神馬場舉行的「寶塚紀念賽日」裏其中七場賽事來港受注，當中的重頭戲當然是國際一級賽，途程為二千二百米的寶塚紀念。

  翻查過去十年此賽數據，共有二十匹雌馬參賽，結果兩駒勝出，包括上屆冠軍「雍容白荷」，另外有三駒得亞軍，四駒取得季軍，表現相當突出，故此列陣今屆大賽的兩匹雌馬「旺紫丁」和「創世駒」，均有留意價值。查兩駒目前亦被當地傳媒分別估計為二點九倍次熱和四點三倍第三熱門，至於成為兩倍大熱門則是去年有馬紀念亞軍「農神節慶」。

馬場浮世繪
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