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馬場浮世繪——巴度有意再來港客串

2020-06-26 列印
  為防止新冠病毒從海外輸入，香港政府自今年三月二十五日開始，禁止非香港居民進入香港，此舉直接令馬會無法簽發公司騎師牌照予所有曾提出申請的外籍騎師，只能待政府修訂有關條例，才會再審批發牌事宜。

  有消息指過去幾季都有在港客串，今季更贏出二十六場頭馬的法國騎師巴度，已經通知香港馬會有意來季再來港客串，只要牌照委員會簽發牌照，同時香港政府准許外籍人士來港，他便可以在九月五日開鑼戰起策騎出賽。

馬場浮世繪
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