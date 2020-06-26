﻿張氏理論——投注站逐步開放

因應疫情，香港賽馬率先以閉門形式作賽，由年初三賽日開始，已無公眾馬迷可以入場了，甚至於會員席只批准在指定餐廳有訂位之人士才可入場看賽馬。初期這些措施只影響氣氛，而無影響投注額，但不久普羅馬迷投注戶口已無錢，要找馬主友人才可於馬場內存款至投注戶口。而傳媒人也常為友人於馬場內入錢，但於最緊張的一天，連馬主都不可入馬場，記者室如常運作，但無投注設施了，多位行家仍可用手機及電腦下注。



近一個月，學校復課了，馬迷也可於有限度放寬下使用投注站了。上星期幾天，兩馬場開放給公眾下注當晚的海外賽事，本周就更好了，除了賽日外，投注站開門，即大家可以隔夜下注港馬，但由於太多人喜歡現場賭波及於投注站看直播，尤其是下午的澳洲波，會有太多人聚集，於是不可在投注站下注足球，當也無電視及賠率看了。



回想七八十年代，馬會當時也想馬迷於投注後立即離開投注站，因此不設座位。



張福元