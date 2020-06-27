賽日數據——沈集成贏馬賀登六

上周日潘頓與沈集成攜手贏出「帝豪大師」，同日二人都贏孖寶，而騎者於剛周三更食出大四喜，俱近來當旺人馬。今期沙田賽事，兩者各有惡馬在手而不乏數據支持，值得睇好。



先講潘頓，是日其座騎特色，在於以往都曾在其胯下入過三甲甚至贏馬，整體人馬合作的上名率高達百分之七十三，其中羅廄的第六場「鎧運之星」最值得留意。這匹C布四歲馬於五月九日才出道，首戰配楊明綸跑田草千二得第四已露鋒芒，翌仗由潘頓接手並初跑千四，人馬即擦出火花，走來前後俱備順利奏捷，今日續於四班出戰勝程，早前更多試一課大閘磨刀，添食是志在必得。



沈集成方面，今日是其六十歲生辰，兵分九路甚大陣仗，特別在於有五駒屬路程專家，在今仗路程出戰的整體上名率高達百分之五十三。第九場「紀利雄星」歷來十二戰千四得兩冠三亞，上仗配波健士輸頸位屈居亞軍，今仗配搭不變而續排好檔，有條件補中。



文傑評語



「紀利雄星」現評分回到季初勝時水平，然而上場入位是賺盡形勢，今次要同樣有理想際遇才可爭勝。反而尾場一對「開心好玩」和「競駿天驕」均合跑千四，前駒潘頓騎慣騎熟，後駒負最輕磅，兩駒一同走入三甲也不足為奇。



亨利評語



潘頓與沈集成近期手風大順，尤其後者今日六十大壽，旗下馬匹更要吼實，因為翻查賽果，成哥最愛為自己炮製生日禮物，如上季同期有「最驫」報捷，前季則贏「月追越風」。今次出馬多達九匹，頭馬隨時唔止一場，各位要打醒十二分精神！



馬場脈搏



