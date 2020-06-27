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重點出擊——心頭好 無懼強手

2020-06-27 列印
　　剛周三谷戰，潘頓騎「勝利威龍」力壓「達心星」，鏡頭扣人心弦，全賴潘頓準確拿捏發力點，早段先讓「極速駿馬」與「達心星」在前互燒，待尾彎才外移衝刺，直路更順勢壓着「達心星」入內疊不利場地，結果雙雙拋離群駒過終點，「勝利威龍」則以頸位取勝。敢相信缺少當中任何一個環節，頭馬也落在雷神手上！此刻潘頓的目標已十分清晰，非要再奪冠軍殊榮不可。

  第三場大熱門勢必是上仗大勝的「胆大威猛」，其優點不贅述了，只是今仗排大外檔起步，隨時帶來影響，而環顧同場對手，潘頓的「心頭好」最有能力給予威脅。

  上仗「心頭好」季內初出，不幸抽外檔起步，查當日的場地大利前領，牠卻沿途留後兼大部分途程走不利外疊。且看該役同樣蝕了後追跑法的「金莊令」、「大當家」及「達心星」，接戰都能交出佳績，後駒更證明是三班貨色。如此看來，「心頭好」只是輸蝕在際遇及欠點經驗而已，今仗有權挑戰強手。

安西教練

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