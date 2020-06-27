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健談馬事——美麗精神辣操搏殺

2020-06-27 列印
　　第九場三班千四米。「美麗精神」季初搏兩場後，回落速度比預料更快，想唔到要等到季尾才復甦，前仗取得突破後，上仗再落場，由第一變第四，表面睇是戰鬥力倒退，然而結合段速等因素，水準其實差唔遠，有無搏散，告東尼最清楚，若覺得有，斷唔會持續壓逼。今次賽前，練者罕有地安排牠接連三課拍跳，如非想再用，豈會這樣辣磨，令我加強對此駒的信心。

  第十場二班草地千四米。六月七日的賽事，出現極端有利前置的跑道偏差，「春花秋月」於當日尾場列陣，遇57秒92的超快步速，頂到最後跑第三，減除偏差唔算勁；不過，環顧今次所遇的對手，普遍都存在疑點，相比之下，「春花秋月」變得四平八穩，可以再博。

子健

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