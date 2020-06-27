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勝在有方——電路三號蓄銳謀突破

2020-06-27 列印
　　「電路三號」今季較遲復出，一月初已可憑終極時速22秒52力逼當時已跑至勇銳之「正本開心」，翌戰能氣走最近兩勝三班之「高大威猛」，同屬PPG精英。大前仗初上三班能狂勝當時甚銳之「傳奇」，翌戰再氣走實力指標「健康在望」，確認戰鬥力不斷提升，準繩中見進步。拼後可能只隔三星期再出才走樣，不足為據。雖然五月正選退出後曾缺課七日，但埋門操足，體重保持，既然兩季初出均能上名，確認休後威力夠強，今隔三個月復出，於二班負輕磅，力足憑銳勢和較佳體力取得突破。

  「蒙古王」今季雖已七歲，但演出遠比過往穩定，躍升為忠心鐵馬。剛戰於劣勢追入Q，憑銳勢又可後上入三甲。

方駿暉

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