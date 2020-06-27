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翠絲過兩關——美麗掌聲有備而來

2020-06-27 列印
　　第二場「英明勇將」上次轉場取勝，證明本身並無太大退化。而該仗落第的對手中，短短三周已出了兩匹頭馬，水準怎計都不會差。今次回師田草再戰，其實更有根據，季初列陣同程106場次強組得第五名，筆者仍念念不忘。今次評分相比當時低九分，必有一爭之力。呂廄馬近期鬥志佳，此駒已屆八歲必不保留，今場定會再拼。

　　尾場「美麗掌聲」上仗落第，只因全程被對手頂出四疊，在C+3跑道自然蝕盡形勢。拼敗後蔡約翰安排牠小休，三月起工夫從新再造，操足三個月才上陣，體力必然充沛。查此駒在港同父系馬大多能跑中距離，加上母系亦贏至千五米，此駒可應付千四米的機會相當高，所以今次揀千四上陣，絕對是有的放矢。賽前多課試閘見其走勢出色，今回有備而來，勢可取勝。

珊翠絲
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