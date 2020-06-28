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馬場浮世繪——沈集成登「六」有心頭好

2020-06-28 列印
馬場浮世繪——沈集成登「六」有心頭好
馬場浮世繪——沈集成登「六」有心頭好
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　　練馬師沈集成昨日剛好六十歲牛一，在此登「六」的大好日子，練者當然部署贏馬賀壽，結果第三場便憑「心頭好」報捷，獨贏有八倍，回報相當不俗。賽後成哥亦表現風騷，做出「6」字手勢供傳媒影張靚相。練者接受訪問時說：「『心頭好』上仗初出走三疊仍輸得不遠，而三歲馬來說表現甚佳，今次預計賽事步速會快，因此指示潘頓留後追，結果成功取勝。此系馬主的養馬運甚佳，此駒由他親自購入，看來質素也不錯。」

馬場浮世繪
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