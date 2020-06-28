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馬場浮世繪——電子群星補上贏在雷神

2020-06-28 列印
馬場浮世繪——電子群星補上贏在雷神
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　　昨日第四場賽事由「電子群星」贏馬，而季軍是「獎金大王」，查前駒是隔晚後備補出，結果在莫雷拉胯下險勝，後駒則是臨場由周俊樂易配黃俊，雖然少減五磅仍能放入位置。兩匹馬各有不同變動，能夠齊齊入三甲都算巧合！

至於「電子群星」練者文家良賽後亦笑稱好運，他表示：「『電子群星』今仗後備補出，恰巧莫雷拉沒有座騎，而他亦願意策騎，結果亦憑其出色的發揮取勝，實在有運。由於天氣逐漸炎熱，此駒季內應該不會再上陣了。」

馬場浮世繪
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