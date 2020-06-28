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馬場浮世繪——英明勇將美麗多多破紀錄

2020-06-28 列印
馬場浮世繪——英明勇將美麗多多破紀錄
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　　昨日天氣時晴時雨，但有兩場賽事的頭馬仍打破班際紀錄時間，先是第二場的「英明勇將」締出一分○八秒四五，贏完谷草贏田草，八歲老馬喜逢第二春；至於第六場的「美麗多多」則造一分二十秒九六，三歲明星馬終於打開勝門。

馬場浮世繪
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