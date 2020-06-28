田泰安做騎師王 大摩波健士包孖寶 呂健威起孖力追姚本輝

馬季快煞科，冠軍練馬師之爭仍鬥得激烈，昨日姚本輝勝出「魅影揚飛」，呂健威則憑「英明勇將」和「百勝龍」起孖，追至落後一W。至於告東尼亦連場出擊，可惜只獲一冠三亞，而經手的田泰安則另取一席亞軍，最終成為騎師王。其餘大摩和波健士攜手憑「美麗歡欣」和「好運」包辦第七口孖寶。莫雷拉則憑文廄「美麗歡欣」和蔡廄「美麗多多」梅開二度。



今季冠軍練馬師之爭仍未有定案，昨日呂健威起孖，不過姚本輝亦勝出「魅影揚飛」，他賽後表示：「『魅影揚飛』今仗成功取勝，令我可以保持領先優勢。此駒去了從化後變得開心，陣上演出亦轉佳，本來今仗牠排十二檔，賽前我認為很難跑，幸好臨場形勢有得追，因此提升了信心。」



至於呂健威憑「英明勇將」和「百勝龍」起孖後說：「『英明勇將』早前幾仗跑田草排檔欠佳，早段被對手走甩了，牠便無心追趕。目前此駒跑千二米最好，至於季內會否再上陣，就要視乎賽後的狀態如何。『百勝龍』今仗刻意由黃皓楠策騎，因為他經常為我操馬，我希望給予一些支持，賽前也告訴他此駒並非全無機會，結果成功爆冷。」



此外，昨日「美麗」系分別勝出「美麗多多」和「美麗歡欣」，主理人郭少明透露：「『美麗多多』過往最大問題是情緒緊張，但在練馬師蔡約翰悉心訓練之下，情況大有改善，今仗賽前我最擔心此駒會起步遲緩，幸好牠出閘順利，最終順利擊倒對手勝出。『美麗歡欣』比較遲熟，因此進度未能趕及跑打吡，牠是典型氣袋，路程愈長愈好。至於馬季煞科後轉投希斯馬房的『美麗傳承』，希斯表示很高興能夠接手訓練，並預期下季只會出賽三至四場。此外，我們還有四駒會交由對方訓練，希望全部可以交出好成績。」



而大摩除以「美麗歡欣」報捷，另贏「好運」包辦第七口孖寶，他指出：「排檔對『好運』十分重要，因為牠貼欄往往能夠放鬆競跑，今仗以四個多馬位大勝，表現實在出色，預期賽後會被加十至十二分左右。我不知道此駒下季會改由誰人訓練，但在二班負輕磅仍然具有競爭力，最重要當然是排好檔。」



另一方面，田泰安昨日成為東廄殺手，騎四匹東廄馬取得一W三Q，其中「天天精彩」大熱掄元，馬主團體經理人王家揚透露：「『天天精彩』目前不斷進步，田泰安賽後指馬兒以前轉彎會不順，今仗則完全無問題，所以就算走大外疊看似蝕底，但一樣衝刺強勁。」



記者：文傑、亨利