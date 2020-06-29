田泰安續創傳奇

田泰安剛周六策「天天精彩」贏出個人季內第八十五場頭馬，刷新其單季最佳成績。馬季尚餘五次賽事才結束，他表示希望可以繼續贏馬，將成績進一步推高。周三沙田日賽，其十匹座騎中，田泰安認為以「幸運傳奇」和「幸福老撾」兩駒最具爭勝機會。



羅廄「幸運傳奇」大前仗配田泰安爆冷贏馬，上仗初跑谷草千二米亦得第三，周三回師沙田千二米，田泰安說︰「現年三歲的『幸運傳奇』身形龐大，而且上場賽前未嘗試過谷閘，再加上是初次在晚間作賽，不無難度。但馬兒正在進步中，故能夠迅即適應環境，上仗倘非排在稍外檔位，早段要耗力貼欄搶放，相信會跑得更接近。今次回師贏馬路程，以牠曾經擊敗『寶成智勝』和『荷花福星』等往績，當屬爭勝分子，我希望排位時牠抽到內檔，藉以提高爭勝機會。」



東廄「幸福老撾」初出跑谷草一六五○米即在梁家俊胯下爆大冷贏馬，上場初配田泰安跑同程得第四，周三初次轉戰田草千六，田泰安分析說︰「『幸福老撾』是北半球三歲馬，當然仍有很大進步空間，上場牠跑谷草一六五○米受前中段的慢步速影響，走勢不太蜴順，但直路末段仍可佳勢上前，以該役走勢推斷，牠轉戰跑道寬闊兼直路較長的沙田賽事應更合發揮，今仗有望進步。」



此外，「皇家魅力」今仗作轉投苗廐後的首戰，列陣於五班千四，以苗禮德處理轉倉馬的突出成績，屆時定必備受注視。



田泰安表示「皇家魅力」今次所跑途程，雖未有往續可稽，但早前他曾策馬試泥閘，走勢不差，目前應具作戰狀態，而且目前評分處於新低，只要臨場跑出試閘時的水準，未嘗不可爭入前列。」



特約記者︰文傑