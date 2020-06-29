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馬場浮世繪——廿匹拍賣馬試跑供睇辦

2020-06-29 列印
　　本季第二輪香港國際馬匹拍賣會（七月），將於周五舉行，二十匹拍賣馬昨晨分為五組，由騎馬人策騎在沙田馬場的草地跑道拍跳，供有興趣的馬主觀察，多位練馬師及馬主均有到場，包括方嘉柏、高伯新、苗禮德和將於下季回巢開倉的希斯等。馬會賽馬業務及營運總監利達賢表示，對拍賣馬拍跳的表現感滿意，認為以四、六、八號三駒的走勢較佳。

馬場浮世繪
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