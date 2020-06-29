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馬場浮世繪——希斯隔離完透露組班順利

2020-06-29 列印
　　希斯早前已經抵港，完成了十四日的防疫隔離後，昨日他露面沙田馬場觀看拍賣馬試跑，他指已受兩位馬主委託入貨，如果屆時價錢合適便會出手競投。希斯又謂籌組馬房的過程順利，不過暫時主力是引入新馬，盡量都不會接收舊馬，其中原因為他跟多位練馬師都是老朋友，不想因接收他們的馬匹而影響關係。而即使大摩散倉後，亦只會有十駒來投。希斯預期在稍後幾次運馬來港的航班中，都會有十匹新馬屬其麾下，估計當九月新馬季開鑼時，他養馬量將達六十駒左右。另外他會與剛卸任主席的周永健再重續前緣，並期望能夠像昔日的「勝感」般，攜手取得佳績。

馬場浮世繪

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