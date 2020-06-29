伊時論事——堯仔絕對受歡迎

馬壇對於「最受歡迎」這四字，不同的人當然會有不同的感受和要求。



有些人會認為最能替他們贏錢的就是最受歡迎，有些會「以貌取人」，又有些會選取較為低調務實的人。而在我的心中，能夠成為最受歡迎的，無論在成績及個人魅力都較他人優秀，同時絕少備受爭議。原來自二○○三至○四年馬季起，獲得最受歡迎騎師獎最多次數的人是韋達，其次就是四獲殊榮的莫雷拉，蘇銘倫、柏寶、蔣嘉琦及潘頓亦各贏一次。



今年若單以成績來說，潘頓及莫雷拉最突出，不過前者向來予人感覺頗為冷酷，不易親近。雷神最近較少勝出大賽，季尾手風欠順，矚目不及往年，反而今季屢創佳績的華將何澤堯就甚有機會排眾而出。



這位現年三十歲的本地薑早前除憑藉「大紅包」取得在港的第三百場勝仗外，又夥拍由呂健威訓練、陳家樑先生擁有的「金鎗六十」橫掃四歲馬經典賽事系列並首度捧走打吡。五月時則策方嘉柏訓練的「川河尊駒」在冠軍一哩賽中擊敗現任馬王「美麗傳承」，取得從騎以來首場一級賽的勝利。現時，何澤堯已取得六十一場頭馬，位列騎師龍虎榜的第四位。他近年一直勤奮努力向上，暑假時都會到不同地方改進騎功，成績有目共睹。而且在場上盡力為馬主爭勝之休，在場外亦盡力滿足傳媒要求，這不就完全符合「最受歡迎」的元素嗎？



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Ian