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馬場浮世繪——澳洲名氣馬昨抵港服役

2020-06-30 列印
  昨晚有二十四匹澳洲自購馬和自購新馬抵港，不乏名氣大及賽績良好之輩，其中一駒英文名叫Chenier，之前隸屬高多芬集團，曾於今年二月份的一級賽澳洲堅尼跑第四，來港後會由方嘉柏訓練。另外一匹叫Ima Single Man的自購馬，來港前在西澳洲兩戰全勝，包括贏二級賽Karrakatta Plate，今後會由告東尼訓練。

馬場浮世繪
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