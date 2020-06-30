馬場浮世繪——兩拍賣馬今晨草地試跑

新冠肺炎疫情重創全球經濟，很多「較冷門」的觀光景點都出現「倒閉潮」。北海道著名旅遊景點旭川雪之美術館宣佈，因疫情令旅客大減，將於本月底結業。網民大感可惜，已無緣再訪。 位於北海道旭川市的「雪之美術館」是以白雪結晶為主題，展現雪的自然之美。館內有裝飾着雪花圖案的彩色琉璃房間和六角形螺旋樓梯，讓人彷彿置身於夢幻世界裏。據日媒引述經營美術館的婚禮服務公司表示，疫情令遊人驟降，經營狀態變得非常困難，於是決定放棄繼續營運雪之美術館，將於本年六月三十日起生效。據報，在疫情前的冬季，每年每天約有三百人來訪，在二○一九年更創紀錄的十萬人參觀。不過在今年二月的訪客人數不到一百人，旅行團及...

2020-06-29