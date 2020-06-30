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馬場浮世繪——兩拍賣馬今晨草地試跑

2020-06-30 列印
  本年度的第二輪即七月份香港國際馬匹拍賣會，將於周五舉行，其中廿匹拍賣馬於剛過去的周日已曾試跑予準買家睇辦，今日早上另有編號15及26的兩駒，會於沙田泥地試閘結束後在草地跑道試跑，估計試跑時間約於八時四十五分。

馬場浮世繪
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