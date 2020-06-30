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馬場浮世繪——日本賽馬延長閉門作賽

2020-06-30 列印
  日本中央競馬會日前宣布，將原先在剛周日屆滿的閉門作賽措施，多延長三個星期，另外所有場外投注站會繼續關門，所有賽馬投注只能靠網上平台運作，直至下月十九日為止。至於今次限期過後，日本賽馬會是否會恢復讓馬迷入場觀戰，則要視乎稍後疫情才作決定。

馬場浮世繪
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