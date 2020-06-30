輝灑自如——評馬亦無 百日紅

傳媒在大圍經濟環境不景的情況下，要生存下去絕不容易。而賽馬一向都是傳媒界裏只懂使錢，而難以找到贊助的版位，當然更見雪上加霜。在這大半年間多少有資歷的評馬人，幸運的只被減稿費，走運的則慘遭開刀，失去故有的地盤。



馬經是一個很奇怪的版位，不會出現沒有誰便會執笠的場面，反正缺了一位明星，隨便找來一個躊躇滿志的新人頂上，即使讀者起初不習慣，但過一段時間也會欣然接受，人去茶涼的狀況十分明顯。



不過當加入的新人愈來愈多，良莠不齊更見明顯，其實我真的想問清楚各有意或已入行的年輕人，到底大家是否知道評馬人的責任何在？如果以為只是隨便交完貼士，命中便可大吹大擂的話，你便先需要學會「花無百日紅」五個字了。



朱鎮輝