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馬場浮世繪——姚本輝保榜首夠精準

2020-07-02 列印
馬場浮世繪——姚本輝保榜首夠精準
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　　今季練馬師冠軍之爭昨日繼續激烈上演，本來呂健威在第六場憑「陽明滿滿」贏馬後，因為亞軍較姚本輝多，一度超越對方升上榜首。不過，輝哥很快於第九場憑「精準快車」爆冷W，迅即重奪領先位置，他賽後表示：「『精準快車』上仗跑泥地賽我甚有信心，可惜牠不擅應付泥地。實在此駒到從化訓練後進展良多，雖然仍然稚嫩，但鬥心頑強，今仗則贏在蔡明紹發揮出色。」

馬場浮世繪
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