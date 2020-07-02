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馬場浮世繪——郭能連贏七次田賽

2020-07-02 列印
馬場浮世繪——郭能連贏七次田賽
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　　郭能昨日憑蔡廄「連連行運」報捷，近期手風明顯轉順，尤其沙田更是騎者的福地，不管跑田草或全泥都照贏，暫時他已經連續七次在沙田交出頭馬。查季內尚餘兩場田草賽事，屆時不妨留意郭能的座騎。

馬場浮世繪
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