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馬場浮世繪——拍賣馬包辦四重彩

2020-07-02 列印
馬場浮世繪——拍賣馬包辦四重彩
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　　昨日第四場千八米賽事，可謂幫香港國際馬匹拍賣會（ISG）省靚招牌，因為頭馬「美麗天使」、亞軍「電路一號」、季軍「緣份」和殿軍「愛添勝」都出自（ISG），認真巧合。

馬場浮世繪
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