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馬場浮世繪——田泰安雷神串四Q

2020-07-02 列印
馬場浮世繪——田泰安雷神串四Q
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　　田泰安和莫雷拉昨日均連場拼搏，前者以三贏兩位成為騎師王，後者則取得兩冠三亞。至於他們的座騎全日四度構成連贏，其中第五場「幸運傳奇」和「首飾大聖」，第七場「順意寶」和「勁搏」都要鬥到影相才分勝負。

馬場浮世繪
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