馬場浮世繪——田泰安雷神串四Q

過去十二個月，香港的經歷不平凡，先有半年多的反修例風波，後有超過半年的疫情，期間始終擺脫不了暴力示威，香港人罕有地面對如此長時間的動盪與不安，更要面對由此而來的負面後果，包括經濟下滑、失業率大升……大多數港人已對不斷惡化的社會局勢既感憂心，也非常厭倦。中央此時出手制訂《港區國安法》，對危害國安的暴亂行為起到極大的阻嚇作用，香港局勢將會出現分水嶺，社會可望回復昔日的安定狀態。 昨天是《港區國安法》生效第二日，也是香港回歸二十三周年，社會出現兩種不同的場景；一邊廂有市民慶祝回歸，另一邊廂則有暴力示威者與警方衝突。但觀乎上街示威的人數，約數千人，只佔港人的一少撮，反映大多數港人希...

2020-07-02