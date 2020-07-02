田泰安三W兼奪標 雷神羅富全何澤堯起孖 時時有餘捧香港回歸盃

昨日回歸賽日有兩場盃賽，結果方廄「時時有餘」奪得香港回歸盃，韋廄「順意寶」則捧走粵港盃，而後駒騎者田泰安另贏「怡昌福星」和「幸運傳奇」，最終成為騎師王。至於莫雷拉、羅富全和何澤堯都梅開二度，不過後者第二場犯規，賽後被罰七月十二日停賽和六萬元。



潘頓昨日僅憑方廄「時時有餘」奪得香港回歸盃，練者方嘉柏透露：「『時時有餘』目前仍在成長階段，上場賽後我曾考慮讓其唞暑，讓牠有足夠時間進步，但馬主表示讓我全權部署，於是決定報跑今仗，全力為馬主爭取額外的一百萬元獎金，結果如願以償。我認為此駒下季才會大熟大勇，倘若增磅四至五十磅，可望扶搖直上，評分有望上升至一百一十分左右。」



至於田泰安則連場搏殺得手，先憑苗廄「怡昌福星」食頭胡，之後再贏羅廄「幸運傳奇」，最終更憑韋廄「順意寶」捧粵港盃。其中韋達表示：「『順意寶』上仗賽後曾經小休，復課表現活躍，所以今次賽前我認為牠可以交出好表現，結果亦順利取勝。此駒演出忠心，但評分上升空間已經有限。」



「怡昌福星」練者苗禮德說：「我接手訓練『怡昌福星』時，牠有很多問題，需要花心機糾正，但當其情緒回復之後，演出自然可進步，以此駒今仗取勝姿態來看，即使季內再報名跑五班賽，相信仍然可以在谷草或泥地賽交出頭馬。」



而羅富全除勝出「幸運傳奇」，尾場還以「夢想成金」起孖，練者表示：「『幸運傳奇』無論晨課或在馬格都非常乖巧，但由於未閹割，所以比較大隻，而且情緒不集中，因此戴面箍會很有幫助，論血統牠則是短途種，前景值得看好。『夢想成金』今仗起步後未能移往外欄，因為多駒均以同一速度競跑，幸好牠能夠放鬆來跑，結果末段輕易勝出，賽後牠會唞暑，希望之後繼續進步，下季增程挑戰千二米。」



另一方面，莫雷拉昨日憑「紅磚勇士」和「美麗天使」梅開二度，前駒練者賀賢透露：「『紅磚勇士』質素本來不差，可是去年接受閹割手術後磅位大幅減少，令到進度放緩，幸好總算逐漸回復，今賽牠即使排十四檔不利，但莫雷拉發揮出色，結果交出頭馬。此駒應是我馬房首批派駐從化的馬匹，希望牠能夠養得更壯碩，並且續有進步，相信跑四班賽也具競爭力。」



而「美麗天使」馬主郭少明說：「『美麗天使』是我從香港拍賣會購入的，因為喜歡其血統，覺得會很適合在港競賽，同時馬性也耐拼。告東尼曾表示，此駒在四班一定能交出頭馬，只是比較遲熟，而且起碼要跑千八，所以下季增程二千會更好。」



記者：文傑、亨利