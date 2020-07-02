順理成章——尾場直路賽 編排罕見

看到早前「與龍共舞」在三級賽奪標並取得季內第四場頭馬，不禁想起季初策此駒因違反賽事規例而被重罰的沈拿，此子在今季提前離開香港的騎師行列。最近另一位公司騎師也連番被競賽小組查詢跑法，先有「進力之城」勝後被查問末段騎法，繼而剛周六有「醒目再臨」跑第四而回，而賽後也被關注末段的催策方式。在此奉勸此君在馬季餘下日子要加倍留神，陣上不要再出現上述那類惹人懷疑的鏡頭，否則隨時步沈拿後塵。



回說昨日上半場賽事，頭場泥地狀況為濕慢地，結果出現的偏差跟上周六不同。而草地方面，由於剛周日C跑道曾進行垂直疏水工程，內欄路段得以修復，以昨日頭三場草地賽來看，明顯前置跑法有利得多。



執筆時未知尾場直路賽賽果，但尾場編直路賽已是多年未見之事，猶幸今次尾場有悅目新星上陣，依然有其吸引力，且看最後是否正路賽果。



章名