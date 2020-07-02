順理成章——尾場直路賽 編排罕見

回說昨日上半場賽事，頭場泥地狀況為濕慢地，結果出現的偏差跟上周六不同。而草地方面，由於剛周日C跑道曾進行垂直疏水工程，內欄路段得以修復，以昨日頭三場草地賽來看，明顯前置跑法有利得多。
執筆時未知尾場直路賽賽果，但尾場編直路賽已是多年未見之事，猶幸今次尾場有悅目新星上陣，依然有其吸引力，且看最後是否正路賽果。
章名
《港區國安法》昨天生效第二日，也是香港回歸二十三周年，大批市民無視警方反對集會及遊行申請，中午起在銅鑼灣及灣仔一帶聚集，有示威者堵路和縱火，警方出動水炮車及裝甲車驅散，一度發射催淚彈及胡椒球彈。遊行開...
2020-07-02
中國多地受暴雨影響。重慶二十三個區縣在周三出現暴雨，綦江羊渡河及三條次中小河流出現洪水，發佈洪水黃色預警和洪水橙色預警；雲南省昭通市多地洪災，已造成三人遇難，逾三萬人受災。另廣東省應急管理廳表示，已就...
2020-07-02
日本東京迪士尼樂園周三重開。為預防疫情擴散採取預約入場制及各項防疫措施，許多粉絲一早就在門口排隊等待開園。 早於昨日上午八時開園前四十五分開始，工作人員就開始為等待入場遊客量度體溫，之後每群遊客都相隔...
2020-07-02
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，美聯助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城18座低層C室，面積484方呎，三房間隔，議價後以720萬成交，呎價14876元，屬市價水平，買家為同區換樓客。 ...
2020-07-02
美國就業數據略遜預期，但開發疫苗有好消息，外圍股市早段企穩。美股杜指早段升41點，見25854點，升幅相當於0.1%。標普指數早段升0.2%，至於納斯達克指數則接近持平。 美國人力資源機構AD...
2020-07-02
英超榜首大戰，上季冠軍曼城要在地頭迎接新科盟主紅軍。衞冕失敗的藍月領隊哥迪奧拿放眼來季，坦言會列隊致敬，相反紅軍仍矢志破對手一百分紀錄，星將沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿又要為個人獎項努力，今仗客勝穩開。（Now4K 611、621台周五凌晨3:15直播） 曼城上仗英超作客1:2不敵車路士，造就利物浦史上首奪英超錦標。衞冕失敗的藍月已把眼光放到下季，哥迪奧拿直言：「己隊在聯賽已沒有特定目標，反而在足總盃和歐聯仍有望爭冠。」 藍月已在轉會市場作部署，據報已跟拜仁達成協議，以四千四百七十萬鎊（約四億二千九百萬港元）出售翼鋒利萊辛尼，另附設一千零十萬鎊浮動條款，此子將和新東家簽...
2020-07-02
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
49歲的陳豪（阿Mo）啱啱拍完《陀槍師姐2020》，之後又緊接連開兩套劇，出名「愛妻號」嘅佢趁放假當然要陪吓一直盡心盡力為屋企嘅老婆。上周一（22日），難得仔女復課，雙眼冇乜神的阿Mo拖住老婆陳茵媺（...
2020-07-02
過去十二個月，香港的經歷不平凡，先有半年多的反修例風波，後有超過半年的疫情，期間始終擺脫不了暴力示威，香港人罕有地面對如此長時間的動盪與不安，更要面對由此而來的負面後果，包括經濟下滑、失業率大升……大多數港人已對不斷惡化的社會局勢既感憂心，也非常厭倦。中央此時出手制訂《港區國安法》，對危害國安的暴亂行為起到極大的阻嚇作用，香港局勢將會出現分水嶺，社會可望回復昔日的安定狀態。 昨天是《港區國安法》生效第二日，也是香港回歸二十三周年，社會出現兩種不同的場景；一邊廂有市民慶祝回歸，另一邊廂則有暴力示威者與警方衝突。但觀乎上街示威的人數，約數千人，只佔港人的一少撮，反映大多數港人希...
2020-07-02
今季練馬師冠軍之爭昨日繼續激烈上演，本來呂健威在第六場憑「陽明滿滿」贏馬後，因為亞軍較姚本輝多，一度超越對方升上榜首。不過，輝哥很快於第九場憑「精準快車」爆冷W，迅即重奪領先位置，他賽後表示：「『精準...
2020-07-02