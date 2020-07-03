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馬場浮世繪——呂健威穗設廄巴度長駐港

2020-07-03 列印
  馬會日前發信予所有練騎，內容主要是提及疫情中為保護所有馬會職工健康和安全，建議練騎在歇暑時別離港，如真要出門須在出發前的至少兩星期前申請，馬會將情況審批。但據悉馬會卻已批准賀銘年兩周後返祖家法國，只因當三月份決定發牌予賀銘年時甚倉卒，賀銘年要在極短時間內出發，以趕及香港不准非香港居民從機場入境的限制，所以他暑期必須返回法國處理私務。預計賀銘年此行會於八月初回港，然後隔離十四天才復課，為新馬季做準備。此外，馬會昨日公布剛已發出全季牌照予另一位法國騎師巴度，預期他將於八月十日抵港，完成強制隔離後會於八月廿四日操馬。

  與此同時，呂健威剛獲批准，將於新馬季在從化馬場設廄， 成為第三階段北上設廄的倉主，加入賀賢、希斯及韋達的行列。

馬場浮世繪
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