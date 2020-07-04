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馬場浮世繪——一代莊主可報名出賽

2020-07-04 列印
  剛周三沙田賽事第二場跑畢後，競賽董事小組被錯誤告知，由約翰摩亞訓練的「一代莊主」被發現氣管內有大量血液。小組當時按照既定程序，着令「一代莊主」必須通過獸醫檢驗後，才可以再次出賽。

  惟小組周四接獲通知，剛周三他們所收到的資訊有誤，其實「一代莊主」沒被發現氣管內有大量血液。事實上，獸醫於賽後檢查該駒，並無發現任何明顯異常之處。

  因此，剛周三對「一代莊主」所設的出賽限制現已撤銷，該駒可立即報名參加賽事。

馬場浮世繪
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