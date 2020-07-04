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馬場浮世繪——陳嘉熙適宜策騎出賽

2020-07-04 列印
  見習騎師陳嘉熙於七月一日星期三的沙田賽事中因身體不適而未能繼續作賽。馬會首席醫療主任昨日通知受薪董事小組，陳嘉熙現已無恙，適宜恢復策騎出賽。

馬場浮世繪
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