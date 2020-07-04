馬場浮世繪——陳嘉熙適宜策騎出賽

曼聯十九歲右翼格連活特左右腳純熟，今季多次由邊路切入中路士哥，未來還勢移入中路成為中鋒，跟隨巴塞隆拿王牌美斯的成長軌跡。此子今晚英超主場面對勢頹的般尼茅夫，勢展示紅魔美斯的威力領軍大勝力爭前四，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now621台今晚10:00直播） 格連活特六歲加入曼聯青年軍即獲高度評價，據報紅魔傳奇領隊費格遜四年前已在教練高峰會上，向同儕指出此子將會成為頂級射手。這名十九歲雙槍將去季提升上一隊，各賽事披甲四次吸取經驗，今季上陣時間增加立即爆發，不同戰線攻入十三球，還有五次助攻。 蘇B塑造未來中鋒 得領隊蘇斯克查悉心培育，格連活特目前通常出任右翼，由邊線切入中路...

2020-07-04