牛角仔再創高峰

騎師史卓豐明日停賽復出，全日共有十匹座騎，其中蘇偉賢馬房的「牛角仔」剛戰首次交由他主轡，即取得季內第三場頭馬，如今再跑同程田草千二米，史卓豐分析說：「『牛角仔』上場小休後復出，體力較同場大部分對手充沛，加上早段找到遮擋，留守在中間位間，配合早段快步速，最終在直路上憑後勁越過對手勝出。復課後馬兒操練及試閘的走勢仍佳，狀態仍保持在贏馬水平，今仗雖然比上仗多負六磅，不過抽得有利的內檔，加上同場對手實力和上仗相若，部分更是牠的蹄下敗將，按理有足夠條件連捷。」



史卓豐接着指出：「苗廄的『創高峰』最近先後在千二米和千四米走得接近，以當時馬兒走勢，加上本身血統，應該適合跑更長路程。故此苗禮德今仗安排此駒增程跑千六米乃無可厚非，但三歲馬進度上能否趕及乃未知之數，加上排大外檔起步，隨時有走蝕位的風險。只希望屆時有較佳際遇，能拼入前列歸來。」



特約記者：文傑