賽馬韋論——跨欄賽注重完成度

有一定資歷的馬迷，會記得香港賽馬會曾經轉播受注英國障礙大賽，路程是七千二百米，記憶中常有三四十匹馬參賽，但有一屆最後只有四匹馬順利完成賽事。事實上，若有馬跨欄時出意外，會有不少其他對手被殃及池魚而倒地；末段也會有馬匹因體力透支或膽怯，不願或沒有氣力跨越障礙，所以最終沒能取得名次的，確大有馬在。因此，投注這類賽事，與其分析馬匹實力高低，倒不如猜度那些馬能完成賽事。某年筆者只投注了四十元，但選馬時有策略，集中向負中磅的馬埋手，所選的四匹馬是近五次都能完成賽事，結果在幸運之神眷顧下命中單T，派彩近七千元，也是筆者賭海外馬的其中一次威水史。



此外，賭海外賽時，一些曾來港參戰的馬，也特別有參考性。例如上周日的寶塚紀念，是在變化地角逐，對於曾在香港瓶跑乾快地串Q的「耀滿瓶」及「旺紫丁」，產生不明朗因素，因兩駒在當地都未嘗在變化地入Q；反而「創世駒」及「神業」未有此顧慮，結果一Q而回。至於第三名的「魔族紳士」也有黏地贏馬記錄，《星島馬訊》名家傑華在專欄也有指出，此駒上仗在春季天皇賞只是敗於路長，另全熱門的「農神節慶」只得第四，也許都是因為場地性能不及頭三名。



韋少