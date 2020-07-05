頭號目標——電訊火箭愈戰愈勇

香港賽馬常有愈贏愈冷的情況，「電訊火箭」今仗仍留四班再戰上名途程，隔晚竟有十倍好分頭，如屆時在壓地後偏差利內疊前置，有望再憑主動跑法取得好成績。
仲達
萬眾期待的六合彩終於恢復攪珠！因應疫情，六合彩攪珠自二月一日舉行後一直暫停，馬會昨日宣佈，本月二十一日恢復六合彩攪珠，本月十六日中午起接受投注，估計頭獎基金八百萬元。疫情期間，馬會共取消六十六次六合彩...
2020-07-04
中國近日多地受洪災困擾，昨日應急辦公室發佈消息，指周三至周四中午為止，雲南昆明因大雨引發水浸，昆明市消防共營救及疏散四十位被困人員。而四川省涼山州冕寧縣政府新聞辦公室消息，截至周四下午五時為止，彝海鎮兩名失蹤人士已遇難。即此次特大暴雨已造成十六人死亡、六人失蹤。相關搶險救災工作目前仍在進行中。 據應急辦昨日發佈的消息，本月一日深夜零時至二日十二時，昆明全市出現中到大雨、局部地區更出現暴雨和大暴雨。消息指暴雨和大暴雨主要集中在西山、官渡、呈貢、宜良、富民、祿勸和晉寧地區。 應急辦指，昆明市消防救援支隊為救災，抽調十二車共五十三人分別前往祿勸、尋甸縣兩個高風險區域開展前置駐勤。...
2020-07-04
英國國家刑事局（NCA）聯同歐洲國家的執法機構展開歷來最大規模的執法行動，不但成功破解了不法之徒用來進行販毒和走私軍火的高度機密通訊網絡，並在行動中拘捕了超過八百人。據悉，被捕者包括一些犯罪組織的頭目...
2020-07-04
會德豐旗下的茶果嶺新盤KOKO HILLS，日前公佈首批83伙價單，包括一至三房戶型，折實均價19995元，計及最高21.5%折扣後，樓價介乎787.2至1602.7萬，發展商指項目最快下周開售。 會...
2020-07-04
股王騰訊（700）創歷史新高，市值突破五萬億元，刺激恒指繼續尋頂，最多急揚329點，高見25453點，為3月11日以來新高，收報25373點，上漲248點，連升第三日，全周則進帳823點或約3.4%；...
2020-07-04
曼聯十九歲右翼格連活特左右腳純熟，今季多次由邊路切入中路士哥，未來還勢移入中路成為中鋒，跟隨巴塞隆拿王牌美斯的成長軌跡。此子今晚英超主場面對勢頹的般尼茅夫，勢展示紅魔美斯的威力領軍大勝力爭前四，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now621台今晚10:00直播） 格連活特六歲加入曼聯青年軍即獲高度評價，據報紅魔傳奇領隊費格遜四年前已在教練高峰會上，向同儕指出此子將會成為頂級射手。這名十九歲雙槍將去季提升上一隊，各賽事披甲四次吸取經驗，今季上陣時間增加立即爆發，不同戰線攻入十三球，還有五次助攻。 蘇B塑造未來中鋒 得領隊蘇斯克查悉心培育，格連活特目前通常出任右翼，由邊線切入中路...
2020-07-04
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
前夫Raymond曾經同姚子羚拍拖惹嚟後者食人夫疑雲，擁32D、24、34火辣身材的蔡宛珊（Sarika）不時出海，更在社交網大晒三點式泳衣照，網民當然讚Good。雖然同Raymond分緊居，但Sar...
2020-07-04
上網看朋友帶着兒子遊海洋公園，興高采烈。不由心動，一打聽，她說住在公園旁的萬豪酒店，又送海洋公園門票又送餐券，加起來，客房等於白送。 於是也去訂了一晚房間，跟大婆假裝去旅行了。 去海洋公園自然還有目的...
2020-07-04
第九場四班一六○○米。「電訊火箭」季內在勤跑下雖然已取得一勝五位，照理是超額完成，但要留意上仗在千六米僅敗得第二，其實是相對蝕了形勢，原因當日跑道大利貼欄，全日十場頭馬都由貼欄慳位的馬囊括，而「電訊火箭」被頂在三疊轉彎仍只僅負鼻位，水準一點不差，沒有體力不支的問題之餘，季尾甚至愈戰愈勇。 香港賽馬常有愈贏愈冷的情況，「電訊火箭」今仗仍留四班再戰上名途程，隔晚竟有十倍好分頭，如屆時在壓地後偏差利內疊前置，有望再憑主動跑法取得好成績。 仲達
2020-07-05