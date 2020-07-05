勝在有方——元朗之星超班再贏

「元朗之星」季初在千四段段快開下得亞軍，本身頭一千米自造57秒9，僅輸給賺盡快步速之「健康在望」，後駒最近再贏千六米，所以本身翌戰也順利補中。該役遇超快步速而跟得頗急，頭一千米交出57秒69，仍能彈離其後加加添一冠兩亞之「不羈的風」，屬出色頭馬。此類馬本來可像「翠湖飛鷹」般扶搖直上，可惜翌戰在偏慢步速下，騎者竟然不智地力留至搶口，未能盡展均速威力下落敗，不能作準。其後又曾因前腳不良於行而退出。經兩場谷草回氣後，最近此程走勢不差，只在末段有點畏馬而乏力。今次隔五星期才再出，初戴眼罩或可改善怕馬毛病兼帶來新鮮感，比贏馬時少負四磅，有望重現超班實力。



「線路光輝」剛戰跑千四遇偏慢步速，頭一千米慢早四場之四班賽0.3秒，仍能以終極時速22秒4克服劣勢而得殿軍，減夠分後可憑班利助馬房爭冠。「智力寶」今季長勇，常可交出三班中上級水準，五歲蔡廄PPG精英當無保留。



方駿暉