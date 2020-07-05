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翠絲過兩關——威闖贏馬報答馬主

2020-07-05 列印
　　「闖」系馬支持大摩多年，但今季顆粒無收，練者必定把握最後機會，替馬主贏番一仗。第十場「威闖」在港跑過七仗，直至上仗除去所有配備，在黃俊胯下首度取得獎金，末段時間僅不及頭馬「真妙星」，演出絕對收貨。走近後今次即改由潘頓操刀，自然以贏馬為目標，今場定會再搏。

　　第十一場「幸運快車」現時三歲仍甚稚嫰，上回初出根本仍未十足，走勢依然有聲有色，末段衝刺看似勢頭平平，但持續力拼之下，僅落後不足一乘獲季軍，表現亦甚佳。今次再遇上賽的冠、亞軍馬，熱身後必定有進步，應有力反先對手，甚至贏馬而回。

珊翠絲
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