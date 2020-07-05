健談馬事——勁力十足單W抵博

第九場四班一六○○米。「電訊火箭」季內在勤跑下雖然已取得一勝五位，照理是超額完成，但要留意上仗在千六米僅敗得第二，其實是相對蝕了形勢，原因當日跑道大利貼欄，全日十場頭馬都由貼欄慳位的馬囊括，而「電訊火箭」被頂在三疊轉彎仍只僅負鼻位，水準一點不差，沒有體力不支的問題之餘，季尾甚至愈戰愈勇。 香港賽馬常有愈贏愈冷的情況，「電訊火箭」今仗仍留四班再戰上名途程，隔晚竟有十倍好分頭，如屆時在壓地後偏差利內疊前置，有望再憑主動跑法取得好成績。 仲達

2020-07-05