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健談馬事——勁力十足單W抵博

2020-07-05 列印
　　第一場新馬草地千二米。雖有初出「美活人生」及「香港精神」加入，卻覺不足為患，可是形勢不如表面般一面倒。「勁力十足」上仗跑同程，論表面肯定比「悅豐泰」好，亦唔差過「禪勝寶駒」，首先蝕排檔，再蝕埋超慢步速，仍交出22秒1追回第四。今次「禪勝寶駒」要讓牠十六磅，「勁力十足」亦由九檔變四檔，莫說由蝕變賺，單是唔蝕，已覺足夠反先兩大熱門，單W相對抵博。

　　第三場五班草地二千二百米。「靈鋒」上仗遇慢步速，再遇當日大利前置偏差，有本事追到第五，比起大前仗跑第三，其實有好無差。苗禮德賽後繼續向牠施壓，喜見馬兒頂得住，賀銘年最啱騎此類馬，可博冷WP。

子健
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