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重點出擊——競駿飛鷹看高一線

2020-07-05 列印
　　第三場「競駿飛鷹」季初在十九分低位贏馬反彈，蹄下敗將「醒目快駒」、「金童」和「靚籐王」均於翌仗立刻交出表現，後兩駒更贏馬而回，按理133場次的水準甚高，但偏偏「競駿飛鷹」其後一直未能再進，演出忽龍忽蟲。筆者認為最大原因是牠今季已踏入大熟階段，性能傾向大長途方為合適。

　　留意到「駿競飛鷹」除了贏馬一役之外，季內另外三戰二千二百米，即使陣中際遇再差，最終也可走進前四名。尤其前仗角逐田草二千二百米，沿途跟前蝕盡快步速之餘，直路又受阻遲遲未能望空，結果亦僅未能走進三甲，純粹敗於際遇欠佳而已。上仗跑千八米大敗，可歸究路短及場地不利後追，而且黏地極可能影響其展步，敗績當不能作準。

　　今仗幕後不惜冒險，安排現於淘汰邊緣的「競駿飛鷹」出賽，而且所遇之馬只是前仗的一批老對手，當可看高一線。

安西教練
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