馬場浮世繪——何良郭能各自收壽禮

何良和郭能今日剛好都生日，前者六十大壽，後者四十有二，無獨有偶，兩人昨日都有馬贏，齊齊提前收壽禮。先是郭能在第二場憑東廄「好運寶寶」報捷，騎者已經連續八次田戰都有頭馬進帳。至於何良則在第三場憑「喜盈運」（右）爆冷W，此駒今仗突然神勇，締出兩分十五秒四二，打破了五班田草二千二百米的班際紀錄，賽後何良季內累積十五場頭馬，尚欠一場便達標上岸，何良表示：「『喜盈運』上仗出閘快，可惜因為排十四檔而影響發揮，但末段餘勢不俗，我見其狀態冒勇，所以匆匆安排牠再跑。今仗此駒有運排得一檔，出閘亦快，而致勝關鍵是入直路後即要迅速外移衝刺，梁家俊很熟馬性，發揮恰到好處。」



馬場浮世繪