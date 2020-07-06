馬場浮世繪
馬場浮世繪——史卓豐夾啱時間搵銀
馬場浮世繪
酒店食肆割價搶客 萬元開心錢今到手 400億掀消費熱潮
全城關注的一萬元現金派發計劃，最早以電子登記的市民將於今日起收錢。財政司司長陳茂波指出，本周將有逾四百億元派到市民手中，預期未來兩個月是「消費黃金檔期」，對刺激經濟起重要作用。為鼓勵市民消費，有酒店與...
2020-07-06
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台陸戰隊軍演翻艇三人命危
台灣海軍陸戰隊上周五進行登陸搶灘訓練發生事故，一艘橡皮艇被大浪打翻，致七人落海，三人命危，其中一名二十六歲蔡姓官兵延至昨日凌晨宣告不治；其餘兩名官兵仍在搶救中。昨午更傳出負責該次海上操舟演訓合格簽證的...
2020-07-06
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熊本30區交通中斷變「陸上孤島」粉絲打氣：熊本熊！不要輸給水災！
與中國一海之隔的西日本熊本縣在周六亦遭大雨重創，目前已傳出至少二十人罹難，十四人沒有生命跡象及最少十多人失蹤，縣內水浸令約三十地區交通中斷，多人等待救援。但周日下午熊本縣更傳來「二度受災」的消息，據日...
2020-07-06
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KOKO HILLS入場價787萬
會德豐旗下的茶果嶺新盤KOKO HILLS，日前公佈首批83伙價單，包括一至三房戶型，折實均價19995元，計及最高21.5%折扣後，樓價介乎787.2至1602.7萬，發展商指項目最快下周開售。 會...
2020-07-04
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四小時送藥上門 或成電盈新金蛋 香港電訊將推視像看診
視像看診（TELE－DOCTOR）即將登陸香港！香港電訊（6823）董事總經理兼電訊盈科（008）財務總裁許漢卿接受訪問時表示，最快兩至三周內推出全港首個視像看診服務，市民可透過平台預約「睇醫生」，醫...
2020-07-06
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善用奇兵 穩中降摩 肥安敢變
熱刺領隊摩連奴和愛華頓主帥安察洛堤都屬保守派教頭，近期求變態度卻各異。後者在英超復賽後，對症下藥重用十九歲左翼安東尼哥頓，收到意想不到的效果，相反狂人將盧施素推前任進攻中場，未能改善創造力不足的問題。兩帥今晚聯賽交鋒，肥安勢技勝一籌。 （Now4K 611、621台周二凌晨3:00直播） 安察洛堤去年十二月尾入主愛華頓後，排兵佈陣都十分穩陣。復賽後，他主動求變，在陣中最弱一環左中場派上奇兵安東尼哥頓，後者過去三輪聯賽兩次擔正。 解放哥頓拔刺 十九歲的安東尼哥頓陣上敢於作高難度傳送，上輪主場2:1勝李斯特城就交出一次助攻，同時還有兩次過人、三次攔截的全面表現，最重要就是率隊於...
2020-07-06
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編輯嚴選 夏日彩妝新品
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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有富商老竇及3億闊少男友 34E新咪神胡美貽 發圍靠自己
2017年參選港姐時，胡美貽（Nicole）雖然大熱倒灶，但憑於J2節目《3日2夜》大晒34E火辣身材，獲網民封為「新一代咪神」！不過見阿女拋頭露面勁性感，在美從商的富爸爸似乎唔多Like，仲「咒」她...
2020-07-06
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慧眼看世界——極簡主義
去全球化已成為必然的趨勢，雖然超級樂觀的人時常強調「明天會更好」「機會處處有」，但無論如何，最實用的方法還是改變生活模式，讓自己輕鬆地生活下去，而「極簡主義」（Minimalism）可能是主流的出路。 「極簡主義」不只是一種藝術風格，近年更成為生活的理念和人類生存的哲學。當人們習慣「生活簡單就夠」和「少一點更好」，不作多餘的消費和浪費地球資源時，生活成本就會下降，遇到任何經濟逆境，也較一般人有更強的堅持力。沒有人能擔保自己的工資或生意可維持或有增長。只要願意學習，就能調整出一套適合自己的「極簡」生活，不會成為「月光族」，可以有更多閒錢做幸福的事。 要掌握「極簡主義」的生活，...
2020-07-06
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馬場浮世繪——何良郭能各自收壽禮
何良和郭能今日剛好都生日，前者六十大壽，後者四十有二，無獨有偶，兩人昨日都有馬贏，齊齊提前收壽禮。先是郭能在第二場憑東廄「好運寶寶」報捷，騎者已經連續八次田戰都有頭馬進帳。至於何良則在第三場憑「喜盈運...
2020-07-06
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