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馬場浮世繪——史卓豐夾啱時間搵銀

2020-07-06 列印
　　史卓豐昨日停賽期滿復出，但緊接的周三又要停賽，所以演出分外賣力，除了憑「夢幻人生」贏馬，其餘「勁力十足」、「鋒芒快露」、「吉利大勝」及「天地人」亦跑入前五名，連場收獎金，搵銀無手軟！至於前駒練者文家良指出：「莫雷拉上仗跑完『夢幻人生』後，建議我改配見習生減磅以提升爭勝機會，但我衡量再三，今次還是重配史卓豐，因為他最為熟悉馬性，臨場騎者表示會嘗試搶放控制步速，結果成功做到兼取勝，人馬的確非常合拍。」

馬場浮世繪
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