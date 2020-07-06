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馬場浮世繪——連連歡樂一出顯潛能

2020-07-06 列印
馬場浮世繪——連連歡樂一出顯潛能
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　　昨日天晴地快，「喜盈運」和「連連歡樂」都打破班際紀錄時間取勝，而今仗初出的後駒全程輕鬆領放，雖然走勢仍不規矩，但最終大勝亞軍四個馬位。

馬場浮世繪
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