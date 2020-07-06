莫雷拉梅開二度 賀賢包辦第四口孖寶 大摩潘頓齊贏三W

昨日大摩憑「新力寶」、「無心睡眠」和「威闖」中三元，後兩駒由潘頓建功，騎者另贏丁廄「天生一對」兼成為騎師王。其餘莫雷拉贏「禪勝寶駒」和「無心睡眠」，賀賢贏「連連歡樂」和「八卦」同告起孖。此外，郭能和莫雷拉陣上犯規，兩人煞科日都停賽，前者另罰三萬五千元，後者罰十五萬。



大摩昨日「新力寶」、「無心睡眠」和「威闖」三W，前駒馬主黃良柏說：「我在一九八六至八七年度馬季開始做馬主，由豢養的第二匹馬開始，便跟練馬師大摩合作，至今超過三十年，最令人難忘的是胞兄豢養的『有性格』贏出香港打吡和其他大賽，印象非常深刻，如今在大摩退休前贏出『新力寶』，可算好頭好尾。早前我豢養的『新力必』因傷腳退役，我聽從大摩的意見，將該駒送到澳洲休養，練者指馬兒健康情況有起色，因此稍後會交由他訓練，並在澳洲出賽。」



而大摩表示：「『無心睡眠』血統良好，但之前一直受很多小問影響，即使情況不嚴重，卻足以令其無法集中精神競賽，今場牠以狀態良好應戰，且受讓主要對手『超勁勇士』八磅，結果成功開齋。此駒遲熟，下季轉投希斯馬房勢將續有好表現。」



至於為「新力寶」和「威闖」贏馬的潘頓，之前已勝出「天生一對」，練者丁冠豪說：「『天生一對』上仗落敗因為排外檔，而且變化地不合腳法，反觀今次排一檔，同時場地偏快，所以交回好表現，但最終大勝則令我意外。以此駒今仗的表現來看，升上三班如排好檔的話，仍有機會爭取佳績。」



另一方面，賀賢昨日憑「連連歡樂」及「八卦」包辦第四口孖寶，前駒馬主任錦光透露：「『連連歡樂』的馬販由練馬師賀賢介紹給我，我再從他們提供的馬匹裏挑選，雖然此駒今次初出，但賽前操練表現良好，試閘走勢和時間出色，所以我們對其機會充滿信心，下季此駒是正宗短途馬，下季踏入四歲相信會更成熟，希望演出續有進步。」



賀賢則說：「『八卦』早前曾發燒，但沒有其他健康問題，所以接受治療後稍事休息便重新操練，上周試泥閘走勢甚佳，進展相當理想，於是便將矛頭向今仗，結果發揮應有水準取勝。」



此外，呂健威昨日憑「禪勝寶駒」食頭胡，一度登上榜首，不過姚本輝尾場勝出「英之星」，爭冠形勢不變。而呂健威賽後說：「『禪勝寶駒』上仗贏一千米，今次跑千二要負重磅，其實難度很高，計血統的話，日後牠可以繼續增程發展，但插班後我會先讓其自然成長，部署一步步來。」



記者：文傑、亨利