  • 2020年7月7日 星期二
  • 29º
  • 81%
熱門： 派1萬銀行國安法新冠肺炎周庭

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——新馬季取消試閘嘉年華

2020-07-07 列印
　　剛周日的沙田賽事起，馬場重新開放予預先訂座場內餐飲設施的公眾人士入場，人數有八百七十八人。不過在新冠肺炎疫情持續的情況下，馬會一切以政府的防疫指引為重，為避免聚眾，因此在周日的沙田煞科日賽及下周三的跑馬地煞科夜戰，都不會舉行任何煞科儀式。另外，馬會已初步決定取消傳統在八月份最後一個周末舉行的試閘嘉年華，新馬季只會安排於當日早上在沙田馬場試閘，讓馬匹在開鑼前熱身。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd