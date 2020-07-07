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馬場浮世繪——閃耀榮光換潘頓因擺烏龍

2020-07-07 列印
　　第八場「閃耀榮光」昨晨排位後，鞍上配搭原為薛恩，未幾馬會卻公布易配潘頓，這番無故換人，原來內有文章。事緣是容天鵬馬房擺了烏龍，誤報薛恩為鞍上人，實情是數周前已約妥由潘頓操刀，潘頓更曾數度為「閃耀榮光」主課。小組考慮情況後，接納容天鵬的換人申請，但會於明晚谷戰開跑前，向容天鵬及其副練查詢情況。

馬場浮世繪

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