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馬場浮世繪——希斯巡馬房遇舊雨新知

2020-07-07 列印
　　將於來季開倉的希斯，昨日亮相沙田晨課，他先到烽火台看別廄馬匹操練，接着往馬房視察未來的工作環境，其間除跟不少舊相識打招呼，亦有騎師上前自我介紹，包括田泰安和薛恩等。

馬場浮世繪

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