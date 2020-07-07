﻿輝灑自如——保持客觀好重要

今屆葉森打吡爆個九彩，賽前和一位朋友閒聊，問我喜歡哪一匹馬，我只說了一匹都不喜歡，因為熱門的幾匹我都可以數出明顯的缺點，可是冷門哪匹好又說不上來，如果硬是想參與的話，不妨將最冷的六、七匹串射來買連贏，說不定會有意外驚喜。



其實當不用當直播主持的日子，我都傾向不在賽前做太多的功課，一來我天天有跟進主流海外賽馬的消息，大賽前根本不需刻意去研究，都會對參戰馬的底細相當了解。另一個我不喜歡在賽前研究太多的原因，就是怕會對部份參戰馬存在偏差，影響日後以代理身份去考究賽績的準繩度。



人的心態是很奇怪的，當自己喜歡的馬跑不出水準，便會主觀認為該場賽事水準低，繼而影響計算其他賽駒的實力指標，這是作為評馬人和馬匹代理身份的不同之處了。



朱鎮輝